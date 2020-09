플렉스팬 신제품 판매

[아시아경제 김대섭 기자] 해피콜은 마켓컬리에 입점해 다양한 프라이팬 제품들을 판매한다고 23일 밝혔다.

이번에 마켓컬리를 통해 판매하는 해피콜 제품은 '플렉스팬 IH 롤리팝' 2종,'클래식 티타늄 IH 프라이팬' 6종 등이다. 플렉스팬 IH 롤리팝은 기존 플렉스팬 제품에 화사한 파스텔 색상과 부드러운 촉감의 코팅 손잡이를 적용한 게 특징이다.

해피콜은 마켓컬리 공식 입점을 기념해 오는 30일까지 할인 행사를 진행한다.

해피콜 관계자는 "밀레니얼 세대가 선호하는 이커머스 접점을 지속적으로 늘려가겠다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr