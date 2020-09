[아시아경제 강나훔 기자] 블러썸엠앤씨 블러썸엠앤씨 263920 | 코스닥 증권정보 현재가 4,555 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,555 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 키스톤PE ‘윈윈’ 외치더니 … 손댄 기업들 되레 경영 악화[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일 close 는 관리인 김모씨가 현 대표이사인 지모씨와 전 대표이사인 송모씨, 전 CFO인 남모씨 등을 업무상 배임, 업무상 횡령, 절도 또는 손괴, 사기 혐의로 고소했다고 22일 공시했다.

횡령 등 발생금액은 1375만원으로 지난해 말 별도 기준 자기자본의 0.02%에 해당한다.

회사 측은 "고소장 제출 후 진행되는 제반사항에 대해 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정"이라며 "관련 기관의 조사에 적극 협조할 예정"이라고 밝혔다.

