대구신세계, 명절맞이 온누리상품권·난방비 지원

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 대구신세계는 22일 동구청, 제일기독종합사회복지관, 초록우산 어린이재단과 함께 지역 결연가정 지원을 위한 온누리상품권과 동절기 난방비를 전달했다고 22일 밝혔다.

이날 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 소외계층에 관한 관심이 줄어든 요즘이지만 한가위를 맞이하고 환절기를 보내는 데 도움이 되고자 마련됐다. 이날 대구신세계는 총 4000만원 상당의 온누리 상품권과 난방비를 준비했다.

10만원씩 총 3백가구에 지원되는 온누리 상품권은 초록우산 어린이재단을 통해 대구 모든 지역 소외가정에 전달되고, 20만원씩 총 50가구를 대상으로 마련된 난방비는 제일기독종합사회복지관을 통해 동구지역 독거노인 및 취약계층에 지원된다.

한편 대구신세계는 2016년 개점 후 장난감 도서관 후원을 시작으로 결연가정 지원, 명절 지원, 지역아동센터 교육지원, 직원 재능기부, 밑반찬배달 봉사 등 다양한 지역밀착 사회공헌을 펼치고 있다.

배재석 대구신세계 대표는 “코로나19로 소외계층에 대한 사회적 관심이 더욱 절실한 시기라 생각한다”며 “이번에 마련한 온누리상품권과 난방비가 풍성하고 따뜻한 한가위가 되는 데에 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

