서울시민 32% "코로나19 이후 여가활동·여행 못해 힘들어"

3983명 대상 실태조사 분석 … 10명 중 4명 꼴로 "정신건강 더 나빠져"

고립과 단절·경제적 어려움 호소 … 소상공인·취약계층 어려움도 공감

[아시아경제 조인경 기자] 서울시민 10명 중 4명은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 정신건강이 나빠졌다고 느끼고 있었다. 코로나19로 인해 가장 어려운 점으로는 여가활동이나 여행에 제약을 받고, 사람들과의 교류가 어려운 점을 꼽았다.

21일 서울시 따르면, 지난 7~8월 '코로나19 이후 달라진 시민 일상'에 대해 10~80대 서울시민 3983명을 대상으로 조사한 결과 코로나19가 발생하기 이전과 비교할 때 육체적인 건강 상태가 나빠졌다는 응답은 25%, 정신적인 건강 상태가 나빠졌다는 응답은 40%로 나타났다.

육체적 건강이 나빠진 이유로는 감염 걱정과 강박적인 생각, 출입 제한으로 인한 건강관리 기회 감소, 답답함과 무기력함, 운동 감소, 고립된 생활 등이 꼽혔다. 또 정신적 건강이 나빠진 이유로는 경제적 어려움, 경기 침체, 거리두기로 인한 여가생활 부족, 야외활동 감소, 교류 감소, 마스크 착용으로 인한 생활의 불편, 가족과의 교류 단절, 대인관계 부족 등이라고 응답했다.

서울시민 32%는 코로나19로 인해 '여가 활동이나 여행에 제약을 받는 것'이 가장 힘들다고 답했다. 이어 '사람들과의 교류가 제한되는 것'에 대한 어려움이 26%였고, '실업이나 소득 감소로 인한 어려움'도 24%나 됐다. 그밖에 '대중교통 이용', '장보기나 외식' 등도 힘들다고 답했다.

하지만 시민 92%는 서울시가 시행하고 있는 사회적 거리두기 정책이 꼭 필요하다고 느꼈다. 또 응답자의 30%가 사회적 거리두기로 고립감을 느끼고 있다고 응답한 반면 고립감을 느끼지 않는다고 응답한 70%는 학교나 직장생활을 유지하면서 적절한 사회적 거리두기를 유지하고 있는 것으로 파악됐다.

한편 코로나19 확산 이후 우리사회 구성원 중에 가장 어려운 계층은 누구인지 묻는 질문에는 '소득 감소와 실업의 위기를 느끼는 노동자(25%)', '매출 부진을 겪는 소상공인, 자영업자(19%)', '저소득 취약계층(16%)' 순으로 꼽혔다. 또 응답자의 28%는 서울시의 코로나19 대응 중 가장 훌륭한 정책으로 '재난긴급생활비 및 특수고용직 특별지원금 등 지원 정책'이라고 답해 소득 감소와 매출 부진의 어려움을 겪는 노동자·자영업자 등을 지원한 정책을 긍정적으로 평가했다.

한편 시민의 33%는 인터넷뉴스를 통해 필요한 정보를 가장 많이 접한다고 답했다. TV(뉴스)가 32%, 재난안전문자도 26%로 높게 나타난 반면 상대적으로 사회적관계망(SNS)을 통한 정보 전달은 8%에 그쳤다.

정선애 서울시 혁신기획관은 "코로나19가 장기화되면서 모든 시민이 어렵겠지만 특히 장애인, 장기간 등교하지 못하는 학생, 돌봄이 필요한 유아와 어린이, 매출 부진으로 어려움을 겪고 있는 소상공인, 자영업자와 취업준비생 등이 특히 더 힘든 시간을 보내고 있는 만큼 서울시 차원의 대책 뿐 아니라 기업의 사회공헌 활동과 연계해 협력할 방법을 찾고 있다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr