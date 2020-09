경기도, 21일 '유기동물 입양 활성화' 온라인 생방송

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도가 유기동물 입양 활성화를 위해 온라인 생방송을 마련한다.

경기도는 유기동물 입양활성화 유튜브 생방송 '둘이 하나 되는 날(21day)'을 오는 21일 오후 8시부터 진행한다고 19일 밝혔다.

'둘이 하나 되는 날(21day)'은 경기도가 유기동물 입양 활성화를 위해 전문가ㆍ연예인을 초청해 진행하는 유튜브 생방송이다. 지난 5월부터 매월 21일 방송하고 있다.

이달 행사는 동물행동 전문가이자 수의사로 활동 중인 설채현 씨가 출연한다.

설 씨는 유기동물 입양부터 생활하면서 생길 수 있는 어려운 부분에 대한 해결방안 등 다양한 정보를 쉽고 재미있게 전달한다.

특히 이번 생방송에서는 반려견 보호자들이 가장 관심 있어 하는 '반려동물 산책'에 대해 질의 응답하는 코너가 마련된다.

또 생방송 참여자 수에 따라 동물보호센터 등에 사료를 기부하는 이벤트도 진행된다.

이 외에도 유기견 공개 입양, 유기동물 입양센터 소개 등 흥미로운 콘텐츠가 방송을 통해 제공된다.

도 관계자는 "경기도는 올해 유기동물 입양문화 활성화를 위해 유튜브 생방송 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 온라인 홈페이지 '유기동물과 행복한 가족만들기, 유행가'를 운영할 계획"이라고 전했다.

