여수시 여서동, 코로나19극복 사랑의 반찬 나눔 행사

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여서동 새마을지도자협의회와 부녀회원들이 추석을 맞이해 정성스럽게 만든 국과 반찬을 주민센터 직원들과 함께 관내 소외된 이웃 100세대에 방문 전달하며 따뜻한 정을 나눴다.

반찬 나눔, 경로당 청소, 어르신 보살피기 등 도움의 손길이 필요한 곳에 꾸준히 봉사활동을 하고 있는 여서동 새마을부녀회 고은숙 회장은 “코로나19로 어려운 시기에 따뜻한 식사를 대접해 드릴 수 있는 기회가 생겨 더욱 뜻깊게 느껴지며, 정성스레 준비한 음식을 드시고 힘을 내셨으면 좋겠다”고 말했다.

최윤모 여서동장은 “따듯한 마음으로 지역 봉사활동을 해주신 여서동 새마을남녀지도자협의회와 후원을 해주신 여서동 주민자치위원회에 감사드리며, 이웃의 목소리에 더욱 관심을 갖고 사람을 향한 우리동네 여서동을 만들기 위해 적극 협조해 나가겠다”고 말했다.

한편 여서동새마을부녀회는 그간 봉사활동을 통한 다양한 후원 사업을 추진하고 있어 나눔 문화 확산에 크게 기여해 오고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr