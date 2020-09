1425년 축조된 기장읍성 성벽이 ‘살아있네’

부산 기장군, 복원정비 중 서쪽 성벽 70m 웅장한 자태 드러내

보존상태 매우 양호한 것으로 확인 … 국가 사적지정 청신호

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장읍성 성벽이 잘 보존된 상태로 확인돼 국가 주요 문화재 지정에 파란불이 켜졌다.

기장읍성은 1425년 축조된 기장군 문화재로 임진왜란 이후 동남권 해안에 지어진 왜성과 결이 달라 그 사적 가치가 높은 유적이다.

기장군은 9월 기장읍성 정비사업의 하나로 매입토지의 건물 철거작업을 진행하던 중 서쪽 성벽 약 70m가 매우 양호한 상태로 보존되고 있음을 확인했다.

기장군은 향후 국가 사적 지정에도 청신호가 될 것으로 보고 있다.

이번 확인된 서쪽 성벽은 잔존 최고 높이 3.4m이며, 내탁부(성벽 안쪽), 등성계단과 경사로 등 성벽과 관련된 시설이 대부분 양호한 상태 남아있다.

이 일대에 대한 발굴조사는 10월 중 시행할 계획으로 학계 관계자들은 조선시대 동남해안에 걸쳐 축조된 연해읍성의 구조를 확인할 수 있는 학술자료를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

기장군은 기장읍성을 국가 사적으로 지정하기 위해 2019년 지정조사에 필요한 용역을 완료해 올해 초 문화재청에 기장읍성 국가지정문화재 지정 신청을 했다. 현재 심의단계에 있다.

지난 5월에는 오규석 기장군수와 관계공무원들이 문화재청을 방문해 기장읍성의 학술적 가치와 근거자료, 보존정비 활용계획 등에 대해 설명하고 문화재청의 적극적인 협조를 요청했다.

기장읍성은 1425년 축조된 기장군의 대표적인 문화재로 기장군과 부산시는 문화재복원정비사업에 1999년부터 현재까지 216억원을 투입했다. 전체 사업부지의 약 88%인 142필지 2만3777㎡를 매입하는 데 성공했다.

기장 장관청과 고사 직전이었던 동부리 회화나무도 2008년 문화재로 지정해 복원정비와 수세 회복을 했으며, 영화 ‘국제시장’의 촬영지로 알려진 읍성 내 근대건축물도 근대문화재로 보존하기 위해 등록절차를 준비 중이다.

기장군은 기장읍성의 체계적인 복원정비사업을 위해 2017년부터 연차적으로 기장읍성과 주변에 대한 발굴조사를 실시했다. 2019년부터 남벽일원 해자 복원공사를 시행해 올해 안 마무리할 예정이다.

또한 기장읍성 남문 복원정비 실시설계용역 완료 후, 11월 남문 복원 정비공사에 착수할 계획이다.

기장군 관계자는 “이번에 기장읍성 서쪽 성벽의 규모와 보존상태가 양호한 것으로 확인된 점은 현재 추진 중인 국가 사적지정에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상하며, 기장읍성 일대는 향후 기장시장과 연계한 동부산권의 대표적 역사문화관광 명소로 뜰 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr