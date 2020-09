[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 김사랑의 미모가 화제다.

김사랑은 17일 인스타그램을 통해 "촬영 끝"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 김사랑이 스케줄을 끝낸 뒤 어딘가로 이동하고 있는 모습이 담겼다.

검은 민소매 상의를 입은 김사랑은 시크하면서도 청순함을 넘나드는 미모를 뽐내 눈길을 끈다.

40대임에도 나이를 가늠하기 어려운 김사랑의 비주얼에 누리꾼들은 "너무 예뻐요", "세월 비켜가는 미모", "인형같아요" 등의 반응을 보이고 있다.

한편, 김사랑은 TV조선 새 드라마 '복수해라'에 출연한다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr