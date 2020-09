카톡으로 '보드게임' 쇼핑한다…'톡딜 보드게임콘' 진행

[아시아경제 부애리 기자] 카카오커머스가 카카오톡 쇼핑하기에서 '톡딜 보드게임콘'을 진행한다고 14일 밝혔다.

'보드게임콘'은 국내 최대 보드게임 박람회다. 한국보드게임산업협회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 '보드게임콘'을 14일부터 17일까지 온라인으로 진행하기로 결정했다.

카카오커머스는 카카오톡 쇼핑하기를 통해 '2020 보드게임콘 온라인'에 참가하는 유관 기업들의 신제품 소개와 판매를 지원한다.

이번 톡딜 보드게임콘 개최 기간 동안 카카오톡 쇼핑하기와 코리아보드게임즈 톡스토어 등을 통해 총 500여종 이상의 상품을 만날 수 있다.

또한 국내 보드게이머들이 기다려왔던 대작 보드게임 '광기의 저택' 신규 확장의 최초 출시, '코코너츠', '할리갈리', '다빈치 코드', '뱅' 등 베스트셀러 톡딜 기획전, 희귀·소량상품 한정 판매 등 특별전도 마련된다.

카카오커머스 관계자는 "카카오톡 쇼핑하기, 톡스토어를 활용해 고객과의 소통을 강화하는 동시에 파트너사들과도 코로나19를 극복하고 상생하기 위한 다양한 협력을 지속해나갈 예정"이라며 "카카오커머스의 서비스와 채널을 결합한 '톡딜 보드게임콘'은 보드게임 분야 온라인 이벤트 중 최대 규모로 진행 될 것"이라고 말했다.

