SK루브리컨츠, SK ZIC ZERO 공개…업계 최초 재활용 소재 사용

[아시아경제 황윤주 기자] SK루브리컨츠가 오는 10월 제품 용기부터 성능까지 모두 친환경적인 윤활유를 정식 출시한다.

SK루브리컨츠는 'SK ZIC ZERO(지크 제로’ 5종(ZIC ZERO 16(하이브리드 및 가솔린 겸용), ZIC ZERO 20(가솔린, 디젤), ZIC ZERO 30(가솔린, 디젤))을 공개했다고 14일 밝혔다.

SK루브리컨츠는 이번 신제품을 기획하며 용기부터 친환경으로 제작했다. 제품 용기는 폴리에틸렌(PE; Poly Ethylene)성분의 재생 플라스틱을 사용했다. 제품 뚜껑에도 용기와 동일한 소재를 사용했고, 용기 입구를 막는 은박 포장도 제거해 분리수거를 한결 간편하게 했다. 제품 포장 종이박스마저도 재활용 박스를 사용하고, 다시 재활용되도록 염료를 사용하지 않았다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 156,500 전일대비 2,500 등락률 +1.62% 거래량 258,452 전일가 154,000 2020.09.14 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-11일두 대기업간의 빅딜! 드디어 성과물이 나오기 시작했습니다!!SK이노 “SK루브리컨츠 지분 매각설…다양한 방안 검토 중” close 은 "친환경이 화두인 글로벌 윤활유 시장을 주도하면서 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 156,500 전일대비 2,500 등락률 +1.62% 거래량 258,452 전일가 154,000 2020.09.14 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-11일두 대기업간의 빅딜! 드디어 성과물이 나오기 시작했습니다!!SK이노 “SK루브리컨츠 지분 매각설…다양한 방안 검토 중” close 계열 전사가 추진하는 그린밸런스를 적극 실천해가기 위한 것"이라고 설명했다.

SK ZIC ZERO 신제품은 연비 개선 효과가 뛰어나 성능도 친환경적이다. SK루브리컨츠는 윤활유의 가장 중요한 원료인 기유를 자체 개발하는데, 이번 신제품에 최신 기유 제품인 '유베이스 플러스(YU-BASE Plus)'를 사용했다. 유베이스 플러스는 끈적이는 성질인 점도가 낮아, 엔진의 마찰을 획기적으로 줄여준다. 마찰이 줄면 엔진 효율이 좋아져, 연비가 개선된다. SK ZIC ZERO 신제품은 최신 국제 규격이 요구하는 연비개선효과보다 약 17% 뛰어난 효과를 낸다.

SK ZIC ZERO는 SK루브리컨츠만의 노하우가 집약된 'ZERO TECH' 기술을 적용해 엔진 보호 성능도 뛰어나다. 이 기술로 제작한 첨가제는 엔진 표면을 필름처럼 보호해 기존 제품보다 엔진 마모를 약 30% 이상 줄인다. 또 열에도 강해 성능을 잘 유지한다. 불순물의 원인이 되는 회분 성분이 낮아, 배기가스를 줄여주는 후처리 장치(DPF)가 막히는 현상도 최소화한다.

SK ZIC ZERO는 최신 국제 윤활유 성능 규격도 충족한다. 미국석유협회(America Petroleum Institute)의 'API SP' 규격과 국제 윤활유 표준화 및 승인위원회(ILSAC)의 최신 규격인 'ILSAC GF-6'를 모두 만족한다.

한국환경산업기술원이 인증하는 친환경 마크도 획득했다. 자원 및 에너지를 절약하며, 인체에 유해한 배기가스를 줄여주는 점을 공식 인정받았다.

한편, SK지크는 한국능률협회컨설팅이 선정하는 2020 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 엔진오일 부문에서 골든브랜드로 선정돼, 올해까지 무려 22년 연속으로 브랜드파워 1위를 차지하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr





