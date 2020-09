갤러리아백화점, 16일 첫 라이브방송…오프화이트 할인 판매

첫 브랜드는 ‘오프화이트’, 상품 할인 및 한정판 상품 경품 증정

10~20대 신규 고객 확보·라이브 커머스 사업성 검토 기반 마련



[아시아경제 임혜선 기자] 갤러리아백화점이 비대면(언택트) 비즈니스 모델 활성화 및 10~20대를 겨냥해 라이브방송(이하 ‘라방’)을 시작한다고 14일 밝혔다. 첫 쇼핑 라방은 오는 16일 오후 9시 명품 디자이너 브랜드 ‘오프화이트’와 함께 한다.

갤러리아는 '언박싱 갤러리아' 타이틀 하에 명품 브랜드를 포함하여 트렌드를 반영한 다양한 브랜드를 선보인다. 또한 할로윈, 크리스마스 등 시즌에 맞는 상품과 갤러리아 단독 브랜드 등 자체 큐레이션을 통해 ‘프리미엄’을 지향, 기존 라방과 차별화를 꾀한다는 전략이다.

첫 라방 브랜드는 '오프화이트'로 선정했다. ‘오프화이트’는 ‘럭셔리+스트릿웨어’라는 새로운 라이프스타일을 제시하며 현재 20~30대가 선호하는 이탈리아 명품 브랜드다. 또한 소셜네트워크서비스 팔로워 181만명을 보유한 패션 톱 모델 '아이린'이 출연해 상품을 소개한다.

‘오프화이트’ 라방에서는 총 20여가지의 가을?겨울 시즌 신상품을 할인 판매한다. 할인 외에도 다양한 고객 이벤트를 진행하해 고객 유입에 나선다.

사전 이벤트로 네이버 쇼핑라이브에서 갤러리아명품관 소식받기 클릭 후, "갤러리아" 4행시 댓글을 남기면 추첨을 통해 오프화이트X나이키조던 4(1명), 오프화이트 마스크(2명), 스타벅스 교환권(20명)을 증정한다. 또한 방송 당일 자정까지 상품 구매금액이 가장 높은 ‘구매왕’ 2명을 선정해 ‘오프화이트 X 나이키 조던 4'를 증정한다.

특히 당첨 상품으로 증정되는 ‘오프화이트 X 나이키조던 4’는 일명 ‘신발덕후’ 사이에서 정상가 대비 3배 이상의 고가로 다시 팔리는 상품으로 유명하다.

갤러리아의 첫 라방은 네이버쇼핑라이브 접속 및 당일 공개되는 링크를 통해 접속 가능하며, 오후 9시부터 약 한시간 동안 방영된다.

다음달에는 갤러리아 명품관에서 진행되는 ‘비바 이탈리아’를 테마로 방송이 진행된다. ‘비바 이탈리아’는 갤러리아와 이탈리아 대사관이 함께 이탈리아의 패션과 생활을 국내에 소개하는 프로젝트다. 갤러리아는 라방을 통해 직접 큐레이션한 이탈리아 브랜드의 상품 판매 및 다양한 이벤트를 함께 선보일 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr