오늘 서울 코로나19 환자 44명 추가…곳곳 집단발병

[아시아경제 문혜원 기자]서울시는 11일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 44명 추가됐다고 이날 밝혔다. 이로써 서울 발생 코로나19 확진자 누계는 4633명으로 늘었다.

현재 진행 중인 주요 집단감염들에서 신규 확진자가 잇따라 발생했다.

송파구 쿠팡 관련 16명(신규 3명), 신촌 세브란스 병원 22명(2명), 동작구 요양시설 9명(2명), 종로구청 관련 12명(1명), 강동구 BF모바일 콜센터 25명(1명), 영등포구 일련정종 서울포교소 22명(1명), 노원구 빛가온교회 46명(1명), 서초구 장애인 교육시설 8명(1명) 등이다.

이 밖에 타 시도 확진자 접촉으로 감염된 사례가 198명(3명), 오래된 집단감염이나 산발 사례 등 '기타' 경로가 2257명(16명), 경로가 밝혀지지 않아 확인하고 있는 사례가 784명(13명) 있었다.

이는 모두 서울에서 검사를 받아 서울 발생으로 집계된 확진자만 따진 수치다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr