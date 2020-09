[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시(시장 김충섭)는 2020년 9월 정기분 재산세 134억원을 부과·고지했다고 11일 밝혔다.

이번 9월에 부과되는 재산세는 주택의 부속 토지를 제외한 모든 토지와 2기분 주택에 매겨진다. 토지분은 7만2033건에 118억9900만원, 주택분은 7002건에 15억9000만원이다.

주택분 재산세의 경우 20만원 미만은 7월에 전액, 20만원 이상은 7월에 이어 9월에도 동일한 금액이 부과된다. 재산세 납부기간은 추석연휴로 16일부터 10월5일까지로 연장됐다. 납부기간이 경과하면 3%의 가산금이 추가된다.

