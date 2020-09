文대통령, 정은경 찾아가 임명장 직접 수여 '파격'

충북 청주서 질병관리청장 임명장 수여

일선 현장 찾아가 임명장 수여는 처음

'K방역사령관'에 대한 신뢰·기대 표출

문재인 대통령은 11일 충북 청주 질병관리본부(질본) 긴급상황센터를 직접 찾아 정은경 신임 질병관리청장(질병청)에게 임명장을 수여했다. 문 대통령이 일선 현장을 찾아 임명장을 수여한 것은 처음이다. 또한 통상적으로 차관급 임명장 수여는 대통령이 아니라 국무총리가 전수한다. 이번에 대통령이 차관급 임명장을 직접 수여할 뿐만 아니라 현장으로까지 찾아간 것은 'K방역 사령관'에 대한 신뢰와 기대가 담겼다는 평가다.

문 대통령은 임명장을 수여하고 "세계에서 모범으로 인정받은 우리 K-방역의 영웅, 정은경 본부장님이 승격되는 질병관리청의 초대청장으로 임명되신 것에 축하 말씀을 드린다"면서 "하루 빨리 우리 국민들이 정상적인 일상으로 되돌아갈 수 있도록 최선을 다해주시길 바란다"고 당부했다.

문 대통령은 "의전상으로는 청와대에서 조금 더 격식을 갖춰서 임명장 수여식을 하는 것 좀 더 영예로울지 모르겠다"면서도 "지금 한시도 자리를 비울 수 없는 질본의 상황을 감안하기도 하고, 또 무엇보다도 관리청 승격의 주인공이라고 할 수 있는 질본 여러분들과 함께 초대청장의 임명장 수여식을 하는 것이 더욱 뜻깊은 일이라고 생각했다"고 말했다.

문 대통령은 "질본이 청으로 승격된 사실 그 자체, 그리고 또 초대청장의 임명식을 청 승격의 주인공이라고 할 수 있는 질본 여러분들과 함께 하는 것 자체가 대통령과 국민들이 여러분들께 보내는 최고의 감사며 격려 뜻이 담겨 있는 것이라고 여겨 달라"고 덧붙였다.

정 신임 청장은 "질병관리청의 출범은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기를 신속하게 극복하고, 국민 건강과 사회 안전을 위협할 수 있는 신종 감염병에 대해 전문적이고 체계적으로 그리고 선제적으로 대응하라는 국민의 뜻으로 받아들이고 있다"면서 "직원 모두 한마음으로 온 힘을 다 해서 코로나19)의 극복과 감염병 컨트롤 타워로서 역할을 충실히 이행할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

그동안 장관급에게는 대통령이 임명장을 줬지만 차관급의 경우 국무총리가 대신 전달하는 것이 대부분이었다. 문재인 정부 들어 지난 3월 김홍희 해양경찰청장, 5월 유연상 경호처장에게 문 대통령이 직접 임명장을 주기는 했으나 이런 사례는 극히 소수에 그쳤다. 특히 보통 임명장 수여식에 신임 기관장의 가족들이 참석하는 것과 달리, 정 신임 청장은 동료 직원들과 함께해 눈길을 끌었다.

문 대통령은 임명장 수여식 후 꽃다발과 '건강한 국민, 안전한 사회'라는 문구가 새겨진 축하패도 건넸다. 꽃다발은 '새로운 만남'을 의미하는 알스트로메리아, '감사'를 상징하는 카네이션, '보호'의 뜻을 담은 산부추꽃 등 세 가지 꽃으로 이뤄졌다고 청와대 측은 설명했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr