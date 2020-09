주택금융공사, “어르신에겐 일자리 … 마을엔 안전을 드립니다”

부산시·부산경찰청과 ‘시니어 마을안전지킴이’ 사업

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국주택금융공사(HF)는 안전한 마을 조성과 어르신 일자리 제공을 위해 부산시, 부산경찰청과 함께 시니어 ‘마을안전지킴이 노인일자리 사업’ 업무협약을 맺었다.

HF공사는 협약을 통해 ▲방범(순찰)활동, 청소년 유해장소 모니터링, CCTV 안전시설 확인 등 범죄예방뿐만 아니라 ▲저소득 주거취약계층의 노후주거시설 수리 ▲놀이터, 체육시설 등 공공시설물 개·보수 지원 등 다양한 서비스를 제공할 계획이다.

3개 기관은 연계해 지역사회를 중심으로 체계적인 안전관리와 사고 예방 활동을 추진한다. 공사는 부산지역 60세 이상 어르신 200명에게 ‘시니어 마을안전지킴이’ 일자리를 제공할 계획이다.

이정환 주택금융공사 사장은 “시니어 마을안전지킴이 사업을 통해 어르신에게 좋은 일자리를 제공하고, 지역사회를 위해서는 안전한 주거환경을 조성하고자 한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr