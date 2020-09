함안 거주 공기영 씨 ‘제12회 자원순환의 날’ 도지사 표창 수여

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 가야읍에 거주하고 있는 공기영 씨가 제12회 자원순환의 날을 맞아 자원순환 분야 공로를 인정받아 경남 도지사 표창을 받았다고 8일 밝혔다.

공 씨는 2008년 1월 함안군 생활폐기물 수집·운반 대행 위탁업체인 연강산업(주)에 입사해 현재까지 환경미화원으로 근무하고 있다. 이번 수상은 공 씨가 올해 말 퇴직을 앞두고 이뤄져 더욱 큰 의미가 있다.

군에 따르면 공 씨는 생활폐기물 및 대형폐기물, 음식물 쓰레기 수거 등 환경 청결 업무에 최선을 다해왔다. 특히, 재활용품 수집 및 분리수거 등 자원 재활용 분야에 이바지한 공로를 높이 인정받았다.

군은 “쓰레기 수거 시 음식물 쓰레기 물기가 많아 처리하기 상당히 곤란하다”며 “그런데도 먼저 솔선수범해 왔으며, 지역 주민들에게 분리배출 방법을 홍보하기도 하는 등 깨끗한 함안군 조성에 크게 이바지했다”고 평가했다.

