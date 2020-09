상주시 경북공고 김한겸 선수, 전국레슬링선수권대회 '금메달'

제45회 KBS전국레슬링대회 남자고등부 그레코로만형 부문

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시는 경북공업고등학교 김한겸 선수가 제45회 양정모 올림픽 재패기념 KBS전국레슬링 선수권대회에서 남자고등부 그레코로만형(-97㎏)에서 우승을 차지했다고 8일 밝혔다.

지난달 19일부터 25일까지 강원도 평창군에서 열린 이번 대회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 무관중으로 진행됐다.

각종 대회가 취소된 가운데 올해 처음으로 개최된 전국대회로, 중·고등부의 진학 및 대학부의 실업팀 입단에 영향을 준다는 점에서 선수들의 관심과 열정으로 가득했다는 게 상주시의 전언이다.

경북 상주시레슬링협회 김영수 회장의 장남인 김한겸 선수는 중학교시절 태권도 선수에서 레슬링으로 전향한 뒤 경북공고로 진학을 하면서 제99회 전국체전 동메달에 이어 2019년 제13회 전국레슬링종합선수권대회에서 우승을 차지하며 두각을 나타내기 시작했다.

김한겸 선수는 "어려운 여건 속에서 훈련에 소홀히 하지 않고 열심히 노력했다"며 "대학에 진학해서도 학업과 운동 모두에 충실히 하면서 선생님이라는 목표에 조금씩 다가갈 것"이라는 포부를 내비쳤다.

