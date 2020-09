액상차를 홍삼농축액으로 둔갑·밀반출한 업체 적발

[아시아경제 조현의 기자] 일반식품인 액상차를 건강기능식품으로 속여 해외에 밀반출한 업체들이 적발됐다.

식품의약품안전처는 홍삼제품(액상차)에 건강기능식품 도안 등을 붙여 건강기능식품으로 제조한 식품제조업체 A업체와 이를 베트남에 밀반출한 B업체를 적발했다고 8일 밝혔다.

이들 업체가 불법으로 제조·유통한 물량은 3840㎏(1만6000병, 240g/병)으로 시가 8150만원 상당이다.

단속 결과 지난해 12월 충남 천안시 소재 A업체는 ‘고려홍삼정365골드’(액상차) 480㎏(2000병)을 만들어 강원도 원주시 소재 B업체가 제공한 ‘건강기능식품 6년근 홍삼정365골드’(홍삼농축액 20%)로 표시된 라벨을 붙이는 등 불법 제조했다.

B업체는 전량 480㎏(2000병)을 950만원을 받고 수출신고 없이 베트남에 반출했다.

또 올해 2월 A업체는 같은 제품 3360㎏(1만4000병), 시가 7200만원 상당을 제조해 B업체에 무표시 상태로 공급했다. B업체는 무표시 제품에 우수건강기능식품제조기준(GMP) 인증 도안 등을 붙여 건강기능식품으로 둔갑시켰으며 유통기한도 2년을 3년으로 거짓표시 했다.

B업체는 이후 가짜 건강기능식품 3360㎏(1만4000병) 중 336㎏(1400병, 약 884만원 상당)을 베트남에 반출했다. 2981kg(1만2422병), 시가 6316만원 상당은 반출 직전 압류됐다.

식약처는 이들을 ‘식품 등 표시·광고에 관한 법률’ 위반으로 적발해 관할 지자체에 행정처분을 의뢰하고 경찰에 고발 조치했다.

