[드링킷] 똑똑한 집콕 방법 '구독 서비스'

진정한 집순이 집돌이라면 주목!

외출을 최소화해야 하는 요즘, 집 안에서 모든 것을 해결하고 있는 우리. 조금 답답하지만, 인간은 적응의 동물이라고 하였다. 집에만 있는 생활에 익숙해져, 이제는 배달 음식으로 시켜 먹을 수 있는 음식은 다 정복했다. 이렇게 시간이 지날수록 매 끼니를 고민하는 것도 시키는 것도 귀찮아지고 말았다. 이럴 때는 클릭 한 번으로 모든 걸 해결해주는 구독 서비스를 이용해보자!

"이제 음식도 구독의 시대"

월간 과자

과자 덕후들은 주목해보자. 월간 과자는 롯데제과의 과자 구독 서비스이다. 구독을 신청하면 3번에 걸쳐 과자를 한 상자씩 보내주는데, 박스당 10봉지가량 들어있다. 그냥 사는 것보다 저렴한 가격과 귀여운 패키징에 많은 인기를 끌었다. 신청은 인스타그램에서 공지하며, 현재 1, 2차는 이미 마감되었다. 신청 당시에 선착순 500명이라는 넉넉한 인원에도 거의 피켓팅(피가 튀는 전쟁 같은 티켓팅)을 방불케 하였으니, 3차 신청 때도 비슷할 것으로 예상한다.

세계 과자

월간 과자가 한국의 과자라면, 펀샵은 세계 과자다. 해외여행은 물 건너간 올해. 눈물을 흘리고 있는 여행 덕후들의 아쉬움을 달래 줄 수 있는 과자 구독 상품이다. 매달 1개국씩 새로운 나라의 과자가 배송되며, 집 안에서도 이국의 향기를 맛볼 수 있도록 만들었다. 미주, 유럽부터 아시아까지 아우르는 국가가 랜덤으로 선정되며, 기본 박스와 큰 박스를 각각 3개월 6개월로 신청할 수 있다. 이제 홈술 할 때, 안주는 걱정 끝!

베이커리

베이커리의 양대 산맥인 파리바게뜨와 뚜레쥬르에서 커피와 빵을 구독할 수 있는 서비스가 있다. 대폭 할인된 가격에 만날 수 있어, 매일 아침 커피를 사 먹는 직장인들의 지갑을 지켜줄 수 있는 효자템이다. 다만, 오늘 소개하는 구독 서비스 중에서 유일하게 집까지 배달해주는 서비스는 아니다. 집에서 빵을 만나보고 싶다면 딜리버리를 이용해야 한다는 단점이 있다. 하지만 두 브랜드 말고 신세계 백화점의 베이커리에서도 구독 서비스를 진행 중이니, 집에서 가까운 곳을 이용하면 되겠다.

느린마을막걸리

과자와 빵에 이어서 술까지 구독할 수 있다면? 막걸리 구독 서비스를 들어보았는가! 배상면주가와 홈술 닷컴이 만나 느린마을막걸리 정기 구독 서비스를 진행 중이다. 한 달에 한 번씩 느린마을막걸리를 받아 볼 수 있으며(각 3병, 5병, 15병 세트), 각종 전과 함께 구매할 수 있는 안주 세트도 있다. 느린마을막걸리 이외에도 배상면주가의 심술, 옹기 막걸리도 구독 서비스를 운영 중이다. 갓 만든 막걸리를 바로 배송해주기 때문에 집에서도 신선한 막걸리로 즐길 수 있다는 장점이 있다. 이제는 술도 구독하는 시대가 온 것이다.

진정한 편리미엄(편리함+프리미엄)을 누려보아요.

조윤정 에디터 yunjeong8356@asiae.co.kr