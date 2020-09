[아시아경제 한진주 기자] KMH KMH 122450 | 코스닥 증권정보 현재가 13,050 전일대비 1,000 등락률 +8.30% 거래량 5,543,017 전일가 12,050 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 KMH, 실제 경영권 분쟁 가능성 있나KMH, 주가 1만 2800원.. 전일대비 6.22%지분 통매각한 KB운용 매니저는 사의 close 는 다음달 14일 오전 9시 양천구 KT정보전산센터 1층 체임버홀에서 임시주주총회를 연다고 4일 공시했다.

의안은 김정아·하승진 사내이사, 김훈식·한창희 사외이사, 최영호 기타비상무이사, 김광연 감사 선임에 관한 건이다.

이날 KMH는 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정을 위해 주주명부폐쇄를 결정했다. 주식명의개서정지는 9월22일부터 9월28일까지다.

