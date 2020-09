[아시아경제 이민우 기자] 최근 에이치엘비그룹에 편입된 메디포럼제약이 이사 숫자를 늘리고 감사를 해임한다.

메디포럼제약은 다음달 16일 임시주주총회를 개최한다고 4일 공시했다.

이번 임시주총에서는 ▲이사 정원 증원 ▲감사 해임 ▲주식매수선택권 부여 승인 등에 대해 결의할 예정이다. 해당 안건이 승인되면 이사 정원은 기존 5명에서 9명으로 늘어난다. 정관일부변경 중 상호변경과 이사 선임 등 2개 안건은 추후 확정될 예정이다.

한편 메디포럼제약은 최근 에이치엘비그룹으로 최대주주가 변경된 바 있다. 오는 14일 증자금액이 납부되면 최종 절차가 마무리된다.

