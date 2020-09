코로나19 확산에 전국 8252개 학교 등교 못해 … 연일 최다(상보)

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 전국 8252개 학교에서 등교 수업이 이뤄지지 못했다.

교육부는 4일 오전 10시 기준으로 등교 수업일을 조정한 학교가 전날(8245곳)보다 또다시 7곳 늘어 지난 5월 등교 수업 이후 다시 최다 기록을 경신했다고 밝혔다.

등교 중단 학교는 고3을 제외한 수도권 유·초·중·고교가 전면 원격 수업에 들어가면서 지난달 26일 6840곳을 기록한 이후 매일 최다 기록을 경신하고 있다.

지역별로 보면 서울 1991곳, 인천 766곳, 경기 4130곳 등 수도권에서만 6887곳에서 등교 수업이 불발됐다.

광주에서도 관내 596곳의 등교가 모두 중단됐고, 이밖에 충북 315곳, 전남 225곳, 강원 172곳, 제주 41곳, 충남 7곳, 대전 3곳, 경북 2곳, 대구·울산·세종·경남 1곳씩에서 학생들을 등교시키지 못했다.

순차적 등교 수업이 시작된 5월20일부터 전날까지 코로나19 누적 확진 학생은 450명으로 하루 전보다 4명 늘었다.

코로나19 양성 판정을 받은 교직원은 누적 103명으로 전날과 변함없었다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr