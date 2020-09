▲ 용원석씨 별세, 홍선옥(문화체육관광부 행정사무관)씨 모친상 = 2일, 발인 4일 오전 10시.

※상주 측에서 코로나19 감염 예방을 위해 조문을 정중히 사양하겠다는 의사를 밝혀와 알려드립니다.