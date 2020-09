LG전자, 이시간 주가 -0.92%.... 최근 5일 개인 55만 6624주 순매수

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 85,900 전일대비 600 등락률 -0.69% 거래량 608,978 전일가 86,500 2020.09.03 14:24 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 최근 5일 개인 61만 3822주 순매수... 주가 8만 6000원(-1.94%)기업 재생에너지 사면 온실가스 감축인정…"배출권 부담 완화"동학개미 올 한해만 순매수 50兆…대형주·언택트 위주 '사자' close 는 3일 오후 2시 30분 현재 전일보다 0.92% 내린 8만 5700원에 거래되고 있다. 거래량은 61만 7291주로 전일 거래량 대비 53.18% 수준이다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 85,900 전일대비 600 등락률 -0.69% 거래량 608,978 전일가 86,500 2020.09.03 14:24 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 최근 5일 개인 61만 3822주 순매수... 주가 8만 6000원(-1.94%)기업 재생에너지 사면 온실가스 감축인정…"배출권 부담 완화"동학개미 올 한해만 순매수 50兆…대형주·언택트 위주 '사자' close 는 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체로 알려져 있다.

9월 2일 삼성증권의 이종욱 연구원은 '펜데믹 현상의 장기화는 가전 수요를 재정의하고 있음. 거주 시간 증가 속에 확대된 구매 욕구를 새로운 온라인 채널을 통해 해소하고 있음이 확인됨. 주식 아이디어로 보면 펜데믹에서 Post-corona로 향할때, 하드웨어 수요 방향성이 가전과 TV에서 모바일로 변할 것이라 믿지만, 3Q20은 우리의 기존 예상과 달리 그 변곡점이 오지 않았음. 이에 LG전자의 이익을 더 높게 잡고 당분간 스마트폰 수요 악화를 피할 대안으로 삼음. '이라며 LG전자의 목표가를 10만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG전자를 55만 6624주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 32만 725주 순매도, 25만 6660주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr