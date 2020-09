속보[아시아경제 김가연 기자] 최근 1주간 서울의 7개 의료기관에서 발생한 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염으로 의료진 최소 13명이 확진돼 치료중이고 87명이 자가격리중이라고 서울시가 3일 밝혔다.

코로나19가 발생한 의료기관 중 병원급으로는 중랑구 녹색병원, 강서구 서울부민병원, 강동구 중앙보훈병원이, 종합병원급으로는 혜민병원이, 상급종합병원급으로는 한양대병원과 서울아산병원 등이 있다고 서울시는 전했다.

이로 인해 확진된 의료진은 13명, 환자는 17명이다.

또 자가격리 중인 의료진은 87명이며 각종 격리에 들어간 의료기관 환자는 204명이다.

