"아이유, 간호사에만 기부한 거 아냐" 文, 간호사 응원…아이유 팬들 '선 긋기'

문 대통령, 간호사에게 감사인사 전하며 '아이유 선행' 언급

'편 가르기' 논란 일자 아이유 팬 성명문 "의사에게도 기부"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 문재인 대통령이 의사들의 집단 휴진으로 진료 공백을 책임지는 간호사들을 응원하면서 가수 아이유의 선행을 언급하자 일부 팬들이 반박성 해명을 내놨다. 문 대통령의 글이 의료현장을 떠난 의사와 남아있는 간호사 간의 '편 가르기'를 했다는 논란을 의식한 것으로 보인다.

디시인사이드 아이유 갤러리는 2일 성명을 내고 "아이유가 대한간호협회에 1억원 상당의 아이스 조끼 약 4600벌을 기탁했다"고 운을 뗐다.

다만 "아이유는 지난 2월 대한의사협회에 의료진들을 위한 1억원 상당의 의료용 방호복 3000벌을 기증하는 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방과 확산 방지를 위해 다섯 차례 기부를 펼쳤다"고 밝혔다.

그러면서 "대통령께서 가수 아이유의 선행을 높이 사 주신 점에 대해서는 황공할 따름이오나, 아이유가 간호사분들에게만 기부한 것으로 오해하는 국민이 있을 듯하여 바로잡게 된다는 점을 말씀드린다"고 설명했다.

앞서 문재인 대통령은 이날 페이스북을 통해 코로나19 의료 일선에 있는 간호사들에게 감사 인사를 전했다.

문 대통령은 "전공의 등 의사들이 떠난 의료현장을 묵묵히 지키고 있는 간호사들을 위로하며 그 헌신과 노고에 깊은 감사와 존경의 마음을 드린다"며 "코로나19와 장시간 사투를 벌이며 힘들고 어려울 텐데 장기간 파업하는 의사들의 짐까지 떠맡아야 하는 상황이니 얼마나 힘들고 어렵겠나"라고 운을 뗐다.

그러면서 "진료 공백으로 환자들의 불편이 커지며 비난과 폭언도 감당해야 하는 상황이라고 한다"며 "열악한 근무환경과 가중된 업무부담, 감정노동까지 시달려야 하는 간호사들을 생각하니 매우 안타까운 심정"이라고 의료계 파업으로 인한 진료 공백을 언급했다.

문 대통령은 "지난 폭염 시기, 옥외 선별진료소에서 방호복을 벗지 못하는 의료진들이 쓰러지고 있다는 안타까운 소식이 국민의 마음을 울렸다"면서 "의료진이라고 표현되었지만, 대부분이 간호사들이었다는 사실을 국민은 잘 알고 있다"고 덧붙였다.

이어 "가수 아이유가 아이스 조끼를 기부했다는 소식도 들었다"며 "언제나 환자 곁을 지키며 꿋꿋이 이겨내고 있는 간호사분들 곁에는 항상 우리 국민이 있다는 사실을 잊지 말아달라"고 아이유의 기부를 언급했다.

그러나 일각에서는 문 대통령의 글이 의사들과 간호사를 비교하는 방식으로 쓰였다며 이른바 '편 가르기'라고 지적했다.

일부 네티즌들은 "의사와 간호사 편 가르기 하는 건가", "간호사와 의사 업무는 다르다. 의사만이 할 수 있는 일들은 교수님 이하 선생님들이 전부 떠맡고 있다", "수준 낮은 이간질로 보인다", "감사 인사만 전하면 되는데 굳이 의사를 깎아내리는 취지는 무엇인가" 등 비판의 목소리를 내고 있다.

논란이 일자 디시인사이드 아이유 갤러리 이용자들은 "아이유 이용한 것 아니냐", "편 가르기에 아이유가 휘말려서는 안 된다" 등 우려의 목소리를 내기도 했다.

반면 다른 누리꾼들은 "간호사들의 업무 강도가 커진 건 맞지 않나", "간호사들의 노고를 공감한다는 내용으로만 보인다" 등 문제가 없다는 반응을 보이기도 했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr