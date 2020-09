[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 제9호 태풍 '마이삭' 북상과 관련, 경북도교육청은 3일 유·초·중·고 208곳에 대한 등교 시각을 늦추는 등 학사 일정을 조정한다고 2일 밝혔다.

3일 도내 유치원과 초·중·고 185곳은 등교 시각을 평소보다 늦추고, 18곳(유 7곳, 초 9개교, 중 1개교, 고 1개교)은 등교수업을 원격수업으로 전환하기로 했다. 포항 양포초등학교는 이날 하루 휴업한다.

도교육청은 앞서 전날(1일) 마이삭 북상과 관련해 일선 학교에 학사 운영을 조정하도록 안내했다. 이에 따라 2일에는 정규 교육과정 외에 방과후학교와 야간 자율학습이 금지됐다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr