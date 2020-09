BTS 수백억 주식부호 가능성은?…멤버 1인당 빅히트 주식 92억원

[아시아경제 이동우 기자] 글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)이 소속사인 빅히트엔터테인먼트의 상장과 함께 백억대의 주식 부호에 오를 것으로 전망된다.

2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 빅히트 최대 주주인 방시혁 대표이사는 지난달 3일 방탄소년단 멤버 7인에게 총 47만8695주의 보통주를 균등하게 증여했다. 이는 방탄소년단 멤버 1인당 6만8385주의 주식을 보유하게 된 셈이다.

빅히트의 공모가가 희망 범위(10만5000원~13만5000원) 상단인 13만5000원으로 결정될 경우 멤버들은 공모가 기준 7명 총액 646억2382만원, 1인당 92억3197만원 상당의 주식을 보유하게 된다.

빅히트가 희망범위 상단으로 공모가를 결정한 후 상장 첫날 '따상(시초가가 공모가의 2배로 결정된 후 상한가)'을 기록할 경우 해당 주식의 평가익은 더욱 늘어난다.

이 경우 빅히트의 주가가 계산상 35만1000원까지 상승하고, 방탄소년단 멤버들이 보유한 주식 가치는 1인당 240억313만원에 달한다.

금융투자업계에서는 빅히트가 SK바이오팜, 카카오게임즈에 이어 공모주 흥행이 될 것으로 전망했다.

