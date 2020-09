[아시아경제 이민우 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 97,500 전일대비 500 등락률 -0.51% 거래량 242,544 전일가 98,000 2020.09.02 15:30 장마감 관련기사 씨에스윈드, 308억 규모 윈드타워 공급 계약씨에스윈드, 91억원 규모 윈드타워 공급계약 체결[공시+]씨에스윈드, 2분기 매출액 2406억…분기 사상 최대 close 는 풍력발전회사 노르덱스 미국법인과 96억원 규모의 윈드타워 공급계약을 체결했다고 2일 공시했다.

