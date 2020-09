[특징주] 이그잭스, 美 이뮤노믹 교모세포종 백신 생존률 기존 대비 7배 '↑'...'강세'

[아시아경제 유현석 기자] 이그잭스 이그잭스 060230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,600 전일대비 85 등락률 +5.61% 거래량 2,508,132 전일가 1,515 2020.09.02 12:31 장중(20분지연) 관련기사 이그잭스, ATC+ 지정서 수여…"폴더블 디스플레이 점·접착제 개발 중"이그잭스, 산자부 지원 ‘우수연구소기업 ATC+ 사업’ 선정…프린팅용 점·접착제 개발크리스에프앤씨 창업주 일가, 엔터메이트 투자로 1년 새 100억 차익 close 가 강세다. 지난 4월 1000만달러를 투자한 미국 백신개발기업 '이뮤노믹테라퓨틱스(이하 이뮤노믹)'가 교모세포종 수지상세포 백신에 대한 임상을 진행한 결과 기존 치료제보다 7배 높은 효능을 확인했다는 소식이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

이그잭스는 2일 오후 12시41분 기준 전거래일 대비 6.93%(105원) 오른 1620원에 거래됐다.

이날 에이치엘비는 교모세포종 환자의 기존 치료 5년 생존율이 5%인 반면 이뮤노믹 백신 ‘ITI-1000’을 투여받은 환자의 경우 약 35%의 생존율을 보였다고 밝혔다. 임상을 진행한 뇌종양 치료 전문가 존 샘슨(John Sampson) 듀크대학 박사는 “교모세포종은 아주 공격적인 암으로 치료가 매우 어려운 질환인데, 이번 임상결과는 매우 고무적”이라고 밝혔다.

한편 이그잭스는 에이치엘비의 우호지분 성격으로 이뮤노믹에 투자를 진행했다. 에이치엘비의 이뮤노믹 지분 38.16%를 포함해 향후 이뮤노믹 지분을 51%까지 확대하고 나스닥 또는 코스닥 시장에 상장을 계획 중이다.

