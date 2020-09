태연 "직업 잃은 기분…사회적 거리두기 잘 했으면"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 태연이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 생각을 공유했다.

태연은 지난 28일 인스타그램을 통해 "거리두기를 열심히 실천하고 있는 분들과 소통하기 위해 라이브 방송을 켰다"면서 방송을 진행했다.

태연은 "코로나가 너무 심각해서 지금 거리두기 2.5단계로 격상했다고 봤다. 3단계까지 아직 안 간 것 같은데 솔직히 그것과 다름없이 생각을 해야 할 것 같다"라며 사회적 거리두기를 강조했다.

이어 태연은 "저는 (평소에) 드라마나 영화 많이 보고 있다"라며 "가끔 팔찌 만들기 같은 취미 활동하고 제로랑 놀고 있다"며 근황을 전했다.

또 "솔직히 다 똑같지 않냐. 거리두기 하고 있고, 다들 집안에서 심심하고, 무기력할 수도 있고, 사람이 그리울 수 있지 않냐. 코로나가 없어도 외롭고 적적한 세상인데 또 거리를 두라니"라며 아쉬움을 드러냈다.

특히 "저뿐만 아니라 일자리를 갖고 계신 분들이 약간의 상실감, 허무함, 공허함을 느낄 것 같다. 저도 지금 공연을 못하니까 직업을 잃은 기분이다"라며 하소연했다.

한편 태연은 지난 2월 예정됐던 싱가포르 단독 콘서트를 코로나19 확산 방지를 위해 취소했다.

