호남대, 2학기 개강 철저한 방역 대책 시행 ‘만전’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교(총장 박상철)가 2학기 개강과 함께 철저한 방역 대책을 시행한다.

호남대는 코로나19 방역을 위해 캠퍼스 내 모든 건물 입구에 스마트 출입 관리시스템 도입과 함께 비대면 안면인식 발열감지 카메라를 설치하는 등 방역에 만전을 기하고 있다고 1일 밝혔다.

박상철 총장은 온라인 수업이 시작되는 이날 각 호관에 설치된 비대면 안면인식 발열감지 카메라를 직접 점검했다.

특히 코로나19 상황이 안정적으로 유지되는 것을 전제로 오는 14일부터 이뤄질 예정인 제한적 대면수업을 앞두고 대면수업을 위해 등교하는 학생들은 ▲매일 등교 전 전자출결프로그램에 설치된 문진표를 작성 ▲각 건물 입구에서 QR코드를 확인하고 비대면 안면인식발열감지 카메라 앞에서 발열검사를 한 뒤 강의실에 입실할 수 있도록 했다.

학과별로는 ▲사회적 거리두기에 준한 좌석 배치 ▲모든 강의실 입구에 손 소독제 비치 ▲창문은 수시로 열어서 환기 등과 함께 ▲수업 종료 후 불필요한 접촉을 줄이기 위해 즉시 귀가하도록 안내할 예정이다.

한편 호남대는 코로나19의 재확산으로 위기상황이 지속됨에 따라 2학기 수업을 비대면과 대면을 병행하는 ‘블랜디드 수업’을 원칙으로, 향후 코로나19 단계별 상황에 따라 탄력적으로 학사운영을 해 나가기로 했다.

오는 11일까지 2주 동안은 전 학과가 비대면 온라인 수업을 실시하며, 코로나19 상황이 안정적으로 유지되는 것을 전제로 14일부터 실습 및 일부 이론 교과목 등은 수업 인원 20명 내외에서 단과 대학별로 제한적 대면수업을 실시할 예정이다.

시험평가도 달라진다. 중간고사는 생략하고 기말고사를 실시하되 대면시험을 원칙으로 교수 재량에 따라 비대면 시험 및 과제물이나 실기 등으로 대체가 가능토록 했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr