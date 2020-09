'코로나 확진' 주옥순, 입원 11일만에 퇴원…코로나 음모론 재차 주장

[아시아경제 김연주 인턴기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았던 보수단체 '엄마부대' 대표 주옥순(64)씨가 지난달 31일 퇴원한 것으로 확인됐다.

주씨는 1일 유튜브 채널 '주옥순TV 엄마방송'을 통해 퇴원했다고 밝혔다.

그는 "보시다시피 건강하게 잘 퇴원했다"며 "5~6일 만에 (코로나19) 검사를 다시 했는데 음성 판정이 나왔다"고 말했다.

이어 "그런데도 6일 더 있으라니 어쩔 수 없이 있었다"며 "그래도 잘 쉬고 왔다"고 덧붙였다.

앞서 주씨는 지난달 15일 광화문 집회에 참석한 뒤 20일 코로나19 양성 판정을 받고 병원에 입원했다.

주씨는 "의사 선생님과 간호사님들께서 친절하게 잘 대해주셨다"며 "혹시 이 방송을 보신다면 감사하다고 인사드리고 싶다"고 말했다.

그러면서 "하다못해 식사라도 대접하고 싶어서 제가 (말을) 했더니, 절대 안 받으시더라"며 "너무 죄송한 마음이 들었다"고 했다.

이어 주씨는 방송에서 코로나19 확산 관련 정부 음모론을 재차 주장했다.

그는 "정권에서 계속 8·15 (집회)에 대해 특정 교회, 사랑제일교회, 전광훈 목사 등을 집중적으로 공격하고 있다"면서 "어떻게 보면 너무나 악질적으로 한 집단을 죽이는 것이라 생각한다"고 주장했다.

이어 "4·15 부정선거를 덮기 위해서 코로나19를 활용하고 있는지도 모른다"고 했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr