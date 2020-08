[아시아경제 강주희 인턴기자] 개그맨 김정렬이 만취 상태로 운전을 하다 경찰에 붙잡혔다.

경기 화성서부경찰서는 김씨를 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 불구속 입건했다고 31일 밝혔다.

김씨는 지난달 30일 오후 1시30분께 화성의 한 도로에서 만취 상태로 카니발을 운전한 혐의를 받고 있다.

경찰은 음주 운전을 의심한 한 시민의 신고를 받고 출동한 것으로 전해졌다.

당시 김 씨의 혈중알코올농도는 0.275%로, 면허 취소 수준(0.08% 이상)인 것으로 조사됐다.

앞서 김씨는 지난 2007년에도 서울시 마포구 한 도로에서 혈중알코올농도 0.257%의 만취 상태로 승용차를 운전하다 적발된 바 있다.

김씨는 지난 1981년 MBC 문화방송 개그콘테스트로 데뷔, 코미디 프로그램 '웃으면 복이와요', '청춘만만세' 등에 출연하며 인기를 끌었다.

