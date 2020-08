영등포구 최고의 청렴 콘텐츠 뽑는다…구민 공모

반부패, 청렴 관련 영상, 음원 등 다양한 매체 활용…분야별 복수 응모 가능... 총 11편 선정 480만원 상금도…우수작품은 청렴 홍보 영상으로 활용 예정

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 구민들이 콘텐츠 제작에 직접 참여함으로써 청렴에 대한 관심을 제고하기 위해 ‘2020년 청렴 콘텐츠 공모전’을 개최한다.

그간 소속직원을 대상으로 한 청렴시책과 달리 구민이 직접 청렴 콘텐츠를 기획, 제작에 참여, 민·관이 함께 청렴 공감대를 형성, 청렴문화 확산을 위한 기반을 마련한다는 것에 큰 의미가 있다.

이번 공모전은 일상생활 중 경험한 청렴 관련 에피소드나 영등포구의 청렴문화 조성을 위한 제안, 청탁금지법, 공익신고를 소재로 한 패러디 등 ‘청렴 영등포 실현’을 위한 자유로운 주제로 제작이 가능하다.

공모분야는 ▲15분 이내의 브이로그, 캠페인 등 영상 ▲25컷 내외 분량의 웹툰 ▲랩(RAP), 동요, 트로트 형식의 노래 ▲A4 1페이지 이상 분량의 시 또는 시조 ▲A4 5페이지 분량의 산문 등이 해당되며, 분야별 복수 응모도 가능하다.

영등포구에 거주하는 구민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 참가를 희망하는 구민은 9월29일까지 구 홈페이지?영등포소식?우리구소식에서 참가신청서를 다운받아 제작물과 함께 영등포구청 감사담당관으로 방문, 우편발송 또는 담당자 이메일(ghy1122@ydp.go.kr)로 제출하면 된다. 개인별 또는 팀을 구성해 응모할 수 있다.

출품작은 주제 부합성, 창의성, 활용성 등 평가항목에 대한 공정한 심사를 거쳐 최우수 1명, 우수 4명, 장려 6명, 총 11편의 수상작을 선정해 구청장 표창과 총 480만원 상당의 상금이 수여된다.

당선작 발표는 오는 11월 구 홈페이지 공지 및 개별 통보될 예정이다. 또 우수작품은 청렴교육과 영상 제작 시 홍보자료로 활용할 방침이다.

아울러 구는 탄탄한 공직기강 확립과 청렴한 공직문화를 조성을 위해 반부패·청렴시책추진단 운영, 민원불만 ZERO를 위한 청렴 모니터링 실시, 민·관 청렴 클러스터 운영 등 다양한 청렴인프라 구축에 힘써왔다.

향후 구는 직급별·업무별 맞춤형 청렴교육과 토크콘서트, 청렴골든벨 등 직원 참여형 교육을 적극 실시 청렴한 조직문화 확립에 더욱 힘써나갈 계획이다.

채현일 영등포구청장은 “이번 청렴 콘텐츠 공모전은 공무원의 반부패 청렴 의식을 강화, 구민에게는 청렴의 중요성을 확립하는 계기가 될 것”이라며 “하반기에도 더욱 다양한 청렴시책 추진, 공정하고 청렴한 영등포를 만들어 가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr