속보[아시아경제 허미담 기자] 서울 영등포구 당산1동 소재 '권능교회'('큰권능교회'로도 지칭됨)에서 예배를 본 32명 중 16명이 확진되고 1명이 음성으로 나왔으며 15명은 검사가 진행중이라고 서울시가 31일 밝혔다.

서울시에 따르면 이 교회 반주자인 타 시도 주민이 27일 처음 확진됐고, 29일까지 12명, 30일 3명이 추가돼 누적 확진자는 16명이다. 이 중 서울 주민은 15명이다. 서울시는 예배참석자 31명을 검사해 1명은 음성으로 나왔고, 나머지 10여명은 검사를 진행 중이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr