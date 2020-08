코로나19 재확산으로 정부의 방역 조치가 강화되고 시민들의 소비 활동마저 위축되면서 자영업자들의 고통이 가중되고 있다. 31일 음식점과 각종 점포가 밀집한 서울 중구 명동 거리의 한 상점에 휴업 안내문이 붙어 있다./김현민 기자 kimhyun81@

