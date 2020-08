세종대 생명과학대학, 쿠쿠비테신 유도체 생합성 기작과 효능 규명

[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교는 소속 생명과학대학 이상협 교수 연구팀은 쿠쿠비테신 유도체 생합성에 관여하는 유전자와 쿠쿠비테신 유도체가 식물에 미치는 영향을 규명했다고 31일 밝혔다. 연구 성과는 국제 학술지 '커뮤니케이션즈 바이올로지(Communications Biology)' 온라인판에 게재됐다. 이상협 교수 연구팀은 이번 연구에서 아세틸트랜스퍼라제(ACT) 효소가 다양한 쿠쿠비테신 유도체 합성에 중요한 역할을 한다는 사실을 알아냈다. ACT 효소는 쿠쿠비테신 기본 골격에 아세틸기를 붙여주고 떼어내는 효소 반응을 통해 합성한다. 연구팀은 ACT 효소 반응이 유기 화합물에만 국한되지 않고 쿠쿠비테신과 유사한 골격의 트라이터피노이드(triterpenoids) 계열의 물질에서도 동일한 반응이 일어난다는 것을 확인했다. 이번 연구는 다양한 활성효과를 가진 트라이터피노이드 계열을 효율적으로 생합성하여 다양한 산업분야에 활용할 가능성을 제시했다. 천연 바이오소재의 중요성이 증대되는 가운데 다양한 기능성을 가진 천연물의 효율적인 생산에 대한 실마리를 제공하는 계기가 됐다.

