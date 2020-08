연세대 고등교육혁신원, 사회문제 해결 도전 대학생들의 'Show-off Festa I' 개최

고등교육혁신원 Show-off Festa I 단체사진 (제공=연세대학교)

[아시아경제 이현주 기자] 연세대학교 고등교육혁신원은 26일 학생들이 직접 사회 문제를 해결하고 사회혁신활동에 참여하도록 지원하는 비교과 활동 참여그룹(워크스테이션) 중간 발표인 '2020 IEHI WorkStation Show-off Fest I'를 개최했다고 31일 밝혔다. 총 지원금 5억5000만원 규모의 워크스테이션엔 6개 분야 163개 팀 706명 학생은 선발했다. 이번 프로젝트는 온라인과 오프라인을 넘나들어 진행됐으며 6개 분야 10개 워크스테이션-PRO 팀들이 리그 형태로 참여했다. 가장 활발한 활동을 펼친 2개의 우수구단으로 Public Value Learning 분야의 'I.Val.U(Pro팀 Fade-out)'와 OT2 분야의 'Out of Town(Pro팀 신더리에)'이 가장 높은 득표로 선정되었다. 성과의 임팩트가 제일 높다고 평가된 2개 우수 팀은 OT2 분야의 'Mouth Mouse'와 Social Venture 창업분야의 '케이크지도'가 수상했다.

