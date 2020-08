이용섭 광주시장, 이낙연 민주당 당대표 취임 축하

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장이 30일 이낙연 더불어민주당 당대표 취임을 축하했다.

이용섭 광주시장은 이날 축하 성명을 통해 이같이 밝히고 “광주출신 양향자 최고위원을 비롯해, 김종민, 염태영, 노웅래, 신동근 최고위원께도 축하의 말씀을 전한다”고 말했다.

이용섭 시장은 “어느 때 보다 집권 여당의 책임이 엄중하고 무거운 때에 출범하는 이낙연 지도부에 거는 국민들의 기대는 매우 크다”며 “코로나19 조기 극복과 실의에 빠져있는 국민들에게 희망과 용기를 주는 일부터 좌초 위기에 놓인 남북관계 회복, 코로나 이후 미래 준비 등 국가적 과제가 산적해 있다”고 강조했다.

이어 “이낙연 당대표께서 수락연설에서 밝히신 5대 명령을 성공적으로 이행해 국난을 조기에 극복할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”며 “5·18민주화운동 40주년 되는 뜻깊은 해에 ‘5·18 역사왜곡 처벌 특별법’이 국회에서 제정되고, 광주군공항 이전 등 지역현안 해결에도 더불어민주당 새 지도부가 큰 역할을 해주시길 부탁드린다”고 덧붙였다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr