대상 441명 중 440명 검사 완료

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 광복절에 열린 광화문집회 참석자 가운데 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사를 받지 않은 1명을 경찰에 고발했다고 30일 밝혔다.

포항시에 따르면 지난 15일 광화문집회 참석 시민 441명 중 440명이 '코로나19' 진단검사를 받았다. 검사결과 1명이 확진 판정되고, 나머지는 모두 음성으로 판명됐다. 여태 검사를 거부하고 잠적한 나머지 1명에 대해서는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률' 위반 협의로 고발 조치를 했다.

포항시 보건관계자는 "신속하게 검사에 응해 주신 대상자 여러분의 협조에 감사드린다"며 "마스크 착용을 비롯한 철저한 개인위생수칙을 지키는 등 자기주도방역에 적극 함께하는 성숙한 시민의식 발휘해 달라"고 당부했다.

