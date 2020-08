'불후' 첫 출연 카더가든, 몽니 제치고 1승...판정단 "여운이 오래 남는 편곡"

[아시아경제 강혜수 기자] 29일 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'(이하 '불후의 명곡')에서 카더가든이 몽니를 꺾고 1승을 차지했다.

이날 '불후의 명곡'은 김종국X터보 2부로 꾸며졌다. 첫 무대는 카더가든과 몽니의 대결이었다. 카더가든은 터보의 '어느 째즈바'를 몽환적인 분위기로 소화했고, 몽니는 '제자리걸음'을 열창했다.

김종국은 '어느 째즈바'에 대해 "댄스 그룹이지만 발라드도 병행해보자고 마음먹고 부른 첫 노래다"라고 비하인드를 밝혔다. 판정단은 카더가든의 노래가 "여운이 오래 남는다"고 평했다. 몽니의 김신의도 "카더가든이 나온다고 해서 너무 반가웠다. 카더가든과 공동우승하면 좋겠다"고 전했다.

또한 몽니의 '제자리걸음'에 대해 김종국은 "나는 사실 슬픔의 감정만을 많이 살려서 불렀는데 너무 남성적으로 불렀다. 이런 노래 스타일이 내가 동경하는 분위기다. 다음 공연때는 이렇게 해볼까 생각했다"라고 극찬했다.

하지만 판정단은 첫 출연한 카더가든에게 1승을 안겨줬다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr