자체 최고 기록…방탄소년단 '다이너마이트', 英 싱글차트 3위

[아시아경제 박희은 인턴기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 첫 영어 싱글 '다이너마이트'(Dynamite)가 세계 양대 팝 차트 중 하나인 영국 오피셜 차트에 3위로 진입했다. 이는 방탄소년단의 영국 싱글 차트 최고 기록이다.

28일(현지 시각) 영국 오피셜 차트는 '다이너마이트'가 발매 첫 주 530만 건의 스트리밍과 2만2000건의 다운로드를 기록하며 최신 싱글 차트에 3위로 데뷔했다고 밝혔다.

앞서 방탄소년단은 오피셜 차트 앨범 순위에서는 지난해 '맵 오브 더 솔 : 페르소나' 앨범과 올해 '맵 오브 더 솔 : 7' 앨범으로 1위를 기록한 바 있지만, 개별 곡을 의미하는 싱글 순위에서는 10위권 이내에 든 적이 없었다.

방탄소년단이 여태까지 오피셜 싱글 차트에거 거둔 최고 기록은 지난해 4월 발매한 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)가 13위, 올해 2월 발매한 '온'(ON)이 21위다.

이로써 방탄소년단은 '다이너마이트(Dynamite)'로 영국 싱글 차트 최고 기록을 경신했다

아울러 이번 기록은 한국 가수가 영국 싱글 차트에서 거둔 성적 중에서는 두 번째로 높다. 앞서 가수 싸이가 지난 2012년 '강남스타일'로 오피셜 싱글 차트에서 1위를 차지한 바 있다.

BTS는 오피셜 차트에 "영국 공식 싱글 차트에서 새로운 최고 기록을 세운 것에 대해 겸허하고 영광스럽게 생각한다"며 "팬들에게 모든 공을 돌린다. 팬들의 지지와 사랑이 없었다면, 우리는 여기까지 오지 못했을 것"이라고 밝혔다.

이어 "다이너마이트는 세계가 그 어느 때보다도 필요로 하는 활기찬 에너지를 가져다주고 싶은 희망을 담아 만들어졌다. 이 노래로 한 사람이라도 더 행복해진다면 우리에겐 충분하고도 남는다"고 덧붙였다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr