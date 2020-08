원희룡 제주지사 “게스트하우스 불법 야간파티 강력단속 돌입하라”

합동단속반, 전체 모니터링 통해 불법파티 의심업소 27곳 지정 중점단속 실시

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주 게스트하우스발 코로나19 확산세가 심상치 않자 원희룡 제주특별자치도지사가 직섭 나서 강력한 단속 의지를 밝혔다.

원 지사는 29일 “범국민적인 코로나19 차단 방역 노력을 물거품으로 만들 수 있는 ‘안하무인’식 게스트하우스 등지에서의 불법 야간파티에 대하여 강력한 단속에 돌입할 것”을 지시했다.

이어 원 지사는 “도민들의 노력과 헌신이 있었기에 청정 제주를 유지할 수 있었다”며 “지금, 이 순간에도 방역에 동참해주시고 계신 도민들을 위해서라도 게스트하우스 등지에서의 불법 야간파티는 반드시 근절돼야 한다”고 강조했다.

이에 따라 제주도는 도 행정인력과 자치경찰단 등 40여 명이 참여하는 합동단속반을 구성, 29일 오후 5시를 기해 도 전역에 대한 강력한 단속을 하기로 했다.

앞서 제주도는 지난 28일 게스트하우스 내 일반음식점의 불법 야간파티와 숙박업소 등지에서의 ‘풀파티’에 대한 10인 이상 집합금지 행정명령을 발령했다.

특히 제주도는 보건·방역부서 및 농정부서, 자치경찰단과 함께 도내 전체 게스트하우스에 대한 모니터링을 하고 야간 파티나 풀파티 등을 벌인 의심업소 27곳을 선정했다.

제주도는 이번 합동단속에서 야간파티 등의 불법 행위가 적발될 경우 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」 등 관련법에 따라 강력히 처벌할 방침이다.

