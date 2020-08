[아시아경제 이관주 기자] 경기 하남시는 햇살병원에 입원 중인 40대 환자가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 29일 밝혔다.

방역당국은 햇살병원의 업무를 정지하고, 이 병원 4~6층을 코호트격리 조치했다. 또 역삭조사를 통해 25~28일 나흘간 입원환자 및 보호자, 의료진, 간병인 등 162명을 접촉자로 분류해 전수 검사를 진행 중이다.

이 기간 확진자가 외래환자와는 접촉하지 않은 것으로 방역당국은 확인했다. 방역당국은 확진자의 구체적 동선 등에 대해 현재 역학조사를 진행 중이다.

