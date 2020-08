[아시아경제 문채석 기자]

한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 300 등락률 +1.47% 거래량 3,342,685 전일가 20,400 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 한전, 유리창호형 태양전지 사업화 기술개발 추진한전, 美태양광 사업철수…190억 손실한전 사장 "원자력 원가에 사회적 비용 계산 안돼" close 인사.

◆본부장

▶관리본부장 이정복 ▶기술혁신본부장 김숙철

◆특수사업소장

▶전력연구원장 김태균

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr