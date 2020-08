[포토] 서한빛 '멋진 몸매'

[아시아경제 온라인이슈팀] 레이싱모델 서한빛이 몸매를 과시했다.

최근 서한빛은 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 서한빛은 가슴이 깊게 파인 민트색 레이스 탑을 입고 셀카를 찍고 있다. 이 사진을 본 네티즌들은 "나이스 바디" "매력있어요" 등의 반응을 보였다.

한편 서한빛은 레이싱모델로 활약 중이다.

