서울 축산물 학교급식 9월부터 가격산정 표준모델 적용

축산물품질평가원의 데이터 활용으로 공정하고 투명한 가격 산정 기반 마련

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)와 축산물품질평가원(원장 장승진)은 학교급식 축산물 가격 산정의 공정성과 투명성을 높이기 위해 개발한 ‘학교급식용 축산물 가격산정 표준모델(이하 표준모델)’을 9월부터 서울시 축산물 학교급식에 본격 적용할 예정이다.

2019년 기준 서울시 내 771개 학교에서 서울시농수산식품공사 산하 친환경유통센터를 통해 축산물을 공급받았으며, 그 규모는 4867톤, 635억5900만원 수준이다.

공사와 축평원은 안전한 축산물이 투명하게 공급되는 학교급식 체계를 확립하고 지속 가능한 국내 축산물 산업기반 조성에 이바지하고자 지난 2018년 11월 업무협약을 체결, 2019년 5월부터 경기도와 세종시가 참여하는 실무 TFT를 구성, 표준모델을 개발해왔다.

축평원과 공사는 축산물 학교급식재료 가격 산정에 정확성을 기하기 위해 한우 2만3715두와 돼지 55만3574두에 대한 수율과 부위별·등급별 거래가격을 조사, 도축·가공·운반 과정에서 발생하는 도축비, 운송비, 포장비, 인건비 등 학교급식 공급업체와 납품업체의 제경비를 분석, 축산물이 학교까지 납품되는 과정에서 발생하는 유통비용을 분석했다.

또 지난해 9월에 표준모델(안)을 마련, 올 5월까지 납품가격 산정을 위한 시뮬레이션에 시범 적용하여 정확성을 검증했다.

이번에 개발된 표준모델은 축평원이 공포하는 소, 돼지의 경락가격에 연동, 축산물 납품가격을 결정하는 방식으로 기존의 일선 학교에서 조사한 소매가격과 납품업체의 견적가격을 비교, 입찰 예정가격을 결정하는 방식을 크게 개선한 것이다.

공사와 축평원은 지난 6월 개최한 ‘학교급식용 축산물 가격산정 표준모델 개발 심포지엄’을 통해 표준모델을 공개, 이 자리에서 토론자들은 표준모델의 공정성과 정확성을 인정, 조속한 현장 적용 및 전국 확대 추진을 주문했다.

특히, 공사는 7월23일 서울시, 시교육청, 학교 등 학교급식 관계자가 참여하는 제6차 가격심위원회를 통해 표준모델을 원안의결하고 2학기인 9월 가격부터 적용키로 하였다.

더불어 세종시 및 경기도를 비롯한 타 지방자치단체도 확산될 수 있도록 축평원과 공사는 협력을 강화할 예정이다.

김경호 사장은 “이번 표준모델이 그동안 어렵게만 느껴졌던 학교급식 축산물 가격 산정에 있어 대안이 될 것으로 기대한다”며 TFT에 참여하고 있는 경기도, 세종시는 물론 전국 학교급식에서 가격산정모델이 사용될 수 있도록 축평원과 함께 적극 노력할 계획임을 밝혔다.

