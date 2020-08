속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울 성북구 사랑제일교회와 경기 용인시 우리제일교회에서 발생한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염에서는 지난 5월 이태원 클럽발(發) 감염 사례와 같은 GH그룹 바이러스가 검출된 것으로 나타났다.

