전주시의회 의장단, 코로나19 대응 보건소 격려 방문

간식 전달 및 애로사항 등 청취

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북 전주시의회 의장단이 무더위 속에서도 코로나19 대응 업무로 지친 보건소를 방문해 근무자들을 격려했다.

26일 시의회에 따르면 강동화 의장과 이미숙 부의장, 이기동 운영 위원장 등 의장단은 보건소를 찾아 코로나19 대응상황 등을 점검한 뒤, 근무자 100여 명이 먹을 수 있는 간식을 전달하고 직원들의 각종 애로사항 등을 청취했다.

의장단은 코로나19 확산이 매우 엄중한 상황이라며 무더위에 힘들어도 시민들의 안전을 책임지고 있다는 생각으로 방역에 만전을 기해 달라고 당부했다.

강동화 의장은 “코로나19 대응에 혼신의 힘을 다하고 있는 직원들의 노고에 크나큰 감사의 말씀을 드린다”며 “여러분은 전주시민의 든든한 버팀목이라는 사명감을 가지고 근무에 임해 주시길 바란다”고 말했다.

한편, 전주시는 앞으로 2주간을 전국적인 대유행의 중대 기로로 보고, 사회적 거리 두기를 2단계로 격상해 시가 운영하는 실내외 공공시설을 전면 폐쇄하고 노래방 등 고위험시설의 방역수칙 준수 여부를 집중 지도·단속키로 했다.

